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Общество11 января 2022 11:11

В Воронежской области от ковида умерли еще 12 человек

Наш регион входит в 20-ку худших в России
Юрий КОЗЛОВ
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Врачам еще приходится сталкиваться с немалым количеством случаев тяжелого течения ковида.

Врачам еще приходится сталкиваться с немалым количеством случаев тяжелого течения ковида.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус по-прежнему каждые сутки уносит жизни наших земляков. На утро вторника, 11 января, стало известно еще о 12 смертях. Надо сказать, что ситуация по летальным исходам ковида далека от стабильной. Если на начало дня понедельника, 10 января, смертей от коронавируса в Воронежской области было 9, то на утро воскресенья, 9 января, гораздо больше – 30.

Воронежская область – в 20-ке худших в России по смертности от ковида. На этот раз наш регион занял 19 место.

Всего пандемия ковида свела в могилу уже 7094 жителей Воронежской области