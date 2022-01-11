В Воронежской области от ковида умерли еще 12 человек

Врачам еще приходится сталкиваться с немалым количеством случаев тяжелого течения ковида. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус по-прежнему каждые сутки уносит жизни наших земляков. На утро вторника, 11 января, стало известно еще о 12 смертях. Надо сказать, что ситуация по летальным исходам ковида далека от стабильной. Если на начало дня понедельника, 10 января, смертей от коронавируса в Воронежской области было 9, то на утро воскресенья, 9 января, гораздо больше – 30.

Воронежская область – в 20-ке худших в России по смертности от ковида. На этот раз наш регион занял 19 место.

Всего пандемия ковида свела в могилу уже 7094 жителей Воронежской области