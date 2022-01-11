Воронежцев позвали считать уток в рамках Всероссийской акции «Серая шейка»

Фото со страницы сообщества "Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

В ближайшие выходные в России пройдет акция по подсчету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка». Ее уже не много лет организует Союз охраны птиц России, в том числе и на территории Воронежской области. Стать участником могут все желающие.

Для этого надо вооружиться блокнотом и фотоаппаратом. Прийти к известным вам незамерзающим водоемам. Сфотографировать и посчитать всех водоплавающих и околоводных птиц, которые вам встретились (по возможности отдельно самок и самцов).

Результаты наблюдений и фото высылайте региональному куратору. В отчете должна содержаться следующая информация:

- Дата, время и место наблюдений;

- Название водоема или группы водоемов;

- Маршрут: начальный пункт — конечный пункт;

- Погода в день учета и ее основные изменения;

- Площадь водоема или длина и ширина участка реки;

- Ледовая обстановка;

- Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;

- Поведение птиц, их отношение к человеку;

- ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон;

- Дополнительная информация (если есть).

Участники акции могут посоревноваться в нескольких конкурсных номинациях: на фото с самым большим количеством уток, оригинальный кадр или «утиное селфи» в официальной группе мероприятия. Победители получат призы и грамоты, а каждый участник наблюдений – электронный сертификат.

Итоги высылайте на электронную почту: morkovka182@gmail.com