Воронежцев позвали считать уток в рамках Всероссийской акции «Серая шейка»

Фото со страницы сообщества "Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"
В ближайшие выходные в России пройдет акция по подсчету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка». Ее уже не много лет организует Союз охраны птиц России, в том числе и на территории Воронежской области. Стать участником могут все желающие.
Для этого надо вооружиться блокнотом и фотоаппаратом. Прийти к известным вам незамерзающим водоемам. Сфотографировать и посчитать всех водоплавающих и околоводных птиц, которые вам встретились (по возможности отдельно самок и самцов).
Результаты наблюдений и фото высылайте региональному куратору. В отчете должна содержаться следующая информация:
- Дата, время и место наблюдений;
- Название водоема или группы водоемов;
- Маршрут: начальный пункт — конечный пункт;
- Погода в день учета и ее основные изменения;
- Площадь водоема или длина и ширина участка реки;
- Ледовая обстановка;
- Число и размещение птиц различных видов, самцов и самок;
- Поведение птиц, их отношение к человеку;
- ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон;
- Дополнительная информация (если есть).
Участники акции могут посоревноваться в нескольких конкурсных номинациях: на фото с самым большим количеством уток, оригинальный кадр или «утиное селфи» в официальной группе мероприятия. Победители получат призы и грамоты, а каждый участник наблюдений – электронный сертификат.
Итоги высылайте на электронную почту: morkovka182@gmail.com