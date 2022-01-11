Ректор воронежского госуниверситета согласился перенести сессию ради студентки, застрявшей в Казахстане

Дмитрий Ендовицкий готов всячески помочь студентке из Казахстана справиться с ее проблемами. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Студентка ВГУ застряла в Казахстане, где с начала 2022 года начались беспорядки. Девушка выехать в Россию пока не может. А сдать сессию по Интернету у нее тоже не получится из-за перебоев с Сетью в Казахстане.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий сообщил о готовности пойти навстречу для решения проблем студентки:

- Девушка запросила поддержку на въезд в Россию. Мы, разумеется, ей поможем, сделаем то, что в наших силах. Дистанционная форма обучения затруднена, и мы прекрасно это понимаем. Если нашей студентке потребуется перенести сессию – мы пойдем навстречу.

В ВГУ сейчас учатся 33 студента из Казахстана. Только 16 из них иностранцы, остальные имеют и российские паспорта. Кроме одной девушки, все остальные студенты из этой азиатской республики находятся в Воронеже.

Напомним, беспорядки на улицах крупных городов Казахстана начались после того, как стало известно о двойном повышении цен на топливо, сразу после Нового года – 2 января. Мирные протесты быстро перешли в захваты зданий, грабеж магазинов, нападения на силовиков. Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил чрезвычайное положение до 19 января. А потом попросил помощи стран ОДКБ (организации договора о коллективной безопасности) – России, Беларуси, Армении, Кыргыстана и Таджикистана. Военные этих стран направились в Казахстан с целью защиты стратегически важных объектов от террористов. Как утверждают главы всех задействованных в операции государств, в контртеррористических акциях они не задействованы, ими занимаются казахские силовики.