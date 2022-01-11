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Спорт11 января 2022 10:19

Воронежские ориентировщики привезли из Крыма 25 медалей

В Алуште прошли всероссийские соревнования «Легенды Крыма»
Алексей СЕРГУНИН
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Первые места в своих возрастных группах заняли: Ирина Лазарева, Илья Малыгин, Анастасия Курова, Мария Кустова и Юлия Иванова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Первые места в своих возрастных группах заняли: Ирина Лазарева, Илья Малыгин, Анастасия Курова, Мария Кустова и Юлия Иванова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Алуште прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Легенды Крыма». Программа турнира была рассчитана на пять дней и получилась очень насыщенной. В нее вошли: кросс-лонг, кросс-выбор, кросс-спринт, кросс-лонг - общий старт и кросс-классика. Не подвела участников крымская погода. В дни стартов осадков не было и светило теплое январское солнце.

В активе воронежцев 25 медалей, из которых пять – высшей пробы.

Первые места в своих возрастных группах заняли: Ирина Лазарева, Илья Малыгин, Анастасия Курова, Мария Кустова и Юлия Иванова.

При этом по четыре медали из пяти возможных завоевали Малыгин, Курова и Кустова.