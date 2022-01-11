Известный телеведущий привезет воронежцам ведро анекдотов

афиша ВКЗ

28 января в Воронеже творческий вечер устроит известный российский журналист, теле- и радиоведущий Андрей Норкин. Широкой аудитории он известен прежде всего как ведущий одной из самых рейтинговых ежедневных программ отечественного телевидения - «Место встречи» на НТВ.

Кроме того, победитель и многократный номинант профессиональных премий «ТЭФИ» и «Радиомания» еще и непревзойденный рассказчик анекдотов. И в творческой двухчасовой программе «Другой формат» Андрей Норкин не только поделится «ведром анекдотов», зрителей ждут произведения признанных мастеров юмористического жанра, телевизионные и актерские байки, смешные истории из жизни, веселые и лирические песни, stаnd up юмор.

Вечер пройдет в Воронежском концертном зале 28 января в 19.00. 18+