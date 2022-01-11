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Общество11 января 2022 9:31

Темпаратура, травмы и отравления: в праздники воронежцы больше 18 тысяч раз вызывали "неотложку"

88 человек пострадали в ДТП
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

За десять дней новогодних каникул служба скорой медицинской помощи Воронежской области выезжала на вызовы 18088 раз. В Воронеже "неотложка" обслужила 8703 вызовов.

Среди причин обращения к врачам скорой помощи были 862 травмы и отравления, в том числе в Воронеже – 513. Врачи выезжали к 88 пострадавшим в ДТП, из них 33 человека попали в аварии в Воронеже.

Но чаще всего жители региона вызывали скорую помощь к температурящим больным. Таких вызовов было 4117 в области и 2012 - в Воронеже.