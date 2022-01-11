В Воронеже допросили подозреваемого в убийстве соседа мужчину

Следователи СК проводят осмотр места происшествия. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Как информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) после обнаружения в Воронеже в комнате общежития на ул. Свободы тела 40-летнего мужчины с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти.

При взаимодействии следователей СК и сотрудников полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний сосед погибшего. Мужчина на допросе пояснил, что в ночь с 7 на 8 января распивал спиртное со знакомым в его комнате. В процессе застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину удары кухонным ножом в область жизненно важных органов, от которых последний скончался на месте.

Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стало ранение шеи с повреждением сонной артерии. 9 января погибшего обнаружил его родственник, который сообщил о случившемся в полицию.

Сейчас подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и смертельное избиение человека, находится в изоляторе временного содержания.

- Следователи СК проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району регионального управления СК России Олег Линчик.