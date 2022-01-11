В заказнике под Воронежем задержали браконьера с арсеналом оружия

Фото с сайта Воронежского заповедника

30 декабря на территории заказника «Воронежский» недалеко от поселка Шуберское патруль заметил и задержал мужчину. Нарушителем оказался местный житель. При нем нашли целый арсенал оружия: карабин ВЕПРЬ-КМ, кл.7,62х39 мм с глушителем; самозарядный карабин КСО-9 «КРЕЧЕТ», кл.9х19; пистолет «КОРД», а также прицел и большое количество боеприпасов.

Патрульные вызвали на место ЧП оперативно-следственную группу ОМВД по Железнодорожному району города Воронежа.

Браконьера доставили в отделение полиции, где выясняют обстоятельства нарушения.

В заповеднике напомнили, что нахождение с оружием на особо охраняемой природной территории приравнивается к браконьерству.