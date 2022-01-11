Воронежская пенсионерка стала жертвой виртуального афериста

За минувшие сутки от действий виртуальных мошенников пострадали восемь жителей региона. Общий ущерб составил около 700 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

68-летняя жительница Воронежа сообщила в дежурную часть одного из местных отделений полиции, что с ее банковской карты похитили 50 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что разместила в интернете объявление о сдаче в аренду гаража. Через некоторое время ей перезвонил неизвестный мужчина и предложил взять помещение на длительный срок для личного пользования. Он добавил, что готов выплатить всю сумму аренды денежным переводом. Введенная в заблуждение пенсионерка в ходе разговора с лже-арендатором предоставила ему персональные данные своей банковской карты. Получив доступ к личному кабинету, злоумышленник снял со счета потерпевшей все имеющиеся накопления, а, именно, 50 тысяч рублей.

За минувшие сутки от действий виртуальных мошенников пострадали восемь жителей региона. Общий ущерб составил около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность, не сообщать свои личные данные неизвестным лицам и тщательно проверять любую поступающую информацию от незнакомых граждан.