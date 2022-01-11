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Общество11 января 2022 8:18

Воронежские полицейские помогли автоледи заменить колесо

Женщина оказалась в непростой ситуации на 326-м километре дороги Р-298 «Курск-Саратов»
Алексей СЕРГУНИН
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В течение пяти минут полицейские заменили колесо, и автоледи продолжила свой путь.

В течение пяти минут полицейские заменили колесо, и автоледи продолжила свой путь.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 10 января, примерно в 18:07 на 326-м километре дороги Р-298 «Курск-Саратов» в Аннинском районе инспекторы ОБДПС ГИБДД УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области лейтенанты полиции Сергей Швецов, Андрей Гринцов и майор полиции Дмитрий Ромадин заметили на обочине автомобиль «Киа Соул» с включенной аварийной сигнализацией.

Находившаяся за рулем женщина пояснила, что ехала в сторону Воронежа со своей мамой и ребенком, как внезапно почувствовала, что машину тянет в сторону. Инспекторы сразу заметили спущенное колесо. Полицейские достали из багажного отделения запаску и входящий в комплектацию авто штатный домкрат.

В течение пяти минут полицейские заменили колесо, и автоледи продолжила свой путь, поблагодарив инспекторов ДПС за помощь в трудной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.