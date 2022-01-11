Воронежские полицейские помогли автоледи заменить колесо

В течение пяти минут полицейские заменили колесо, и автоледи продолжила свой путь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 10 января, примерно в 18:07 на 326-м километре дороги Р-298 «Курск-Саратов» в Аннинском районе инспекторы ОБДПС ГИБДД УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области лейтенанты полиции Сергей Швецов, Андрей Гринцов и майор полиции Дмитрий Ромадин заметили на обочине автомобиль «Киа Соул» с включенной аварийной сигнализацией.

Находившаяся за рулем женщина пояснила, что ехала в сторону Воронежа со своей мамой и ребенком, как внезапно почувствовала, что машину тянет в сторону. Инспекторы сразу заметили спущенное колесо. Полицейские достали из багажного отделения запаску и входящий в комплектацию авто штатный домкрат.

В течение пяти минут полицейские заменили колесо, и автоледи продолжила свой путь, поблагодарив инспекторов ДПС за помощь в трудной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.