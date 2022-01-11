За хранение марихуаны воронежца отправили в колонию на четыре года

В начале августа прошлого года мужчина сорвал на одном из пустырей от пяти до семи кустов конопли. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Бобровский районный суд признал виновным местного жителя С. в соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, а также незаконные приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере).

В начале августа прошлого года мужчина сорвал на одном из пустырей от пяти до семи кустов конопли. Он высушил их во доре своего частного дома. 2 сентября сотрудники полиции обнаружили у него в сарае крупный объем каннабиса (марихуаны). Подсудимый С. полностью признал свою вину.

В итоге ему назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.