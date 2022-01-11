В Воронеже при столкновении «БМВ» и «Фольксвагена» пострадал 26-летний пассажир

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 10 января, в 14:16 в Воронеже у дома №25Б по ул. Антонова-Овсеенко 29-летний водитель автомобиля «БМВ 5101А», двигаясь по ул. Антоново-Овсеенко со стороны ул. Генерала Лизюкова, при повороте налево столкнулся с «Фольксваген Терамонт», следовавшим во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля «БМВ», 26-летний мужчина, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.