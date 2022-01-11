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Спорт11 января 2022 6:39

Под аккомпанемент дождя прошла первая тренировка воронежского «Факела» на Средиземном море

С командой тренируются трое игроков из дубля
Алексей СЕРГУНИН
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10 января в Сиде на протяжении большей части дня не прекращался ливень.

10 января в Сиде на протяжении большей части дня не прекращался ливень.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

10 января в Сиде на протяжении большей части дня не прекращался ливень, и воронежский «Факел» провел беговую работу на берегу Средиземного моря. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В первые дни сбора с командой не будет тренироваться полузащитник Олег Дмитриев, который из-за семейных обстоятельств прилетит в Сиде позже. На просмотре в «Факеле» нападающий Владимир Дядюн, который находится на завершающей стадии восстановления после разрыва крестообразной связки – он будет работать по индивидуальной программе до окончания первого сбора. Последним клубом Дядюна были «Химки», которые он покинул в мае прошлого года.

Также с первой командой в Турцию отправились три игрока «Факела-М»: вратарь Вячеслав Доровских и полузащитники Тимур Бабенков и Никита Поляков.