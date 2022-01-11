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Общество11 января 2022 5:58

Житель Воронежской области получил условный срок за кражу семи телят

Суммарный ущерб владельцам домашних животных составил свыше 150 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
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На решение суда повлиял тот факт, что мужчина полностью компенсировал потерпевшим материальный ущерб. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Воронежской области.

На решение суда повлиял тот факт, что мужчина полностью компенсировал потерпевшим материальный ущерб. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Воронежской области.

Как информирует пресс-служба Аннинского районного суда, местный житель З. промышлял воровством летом прошлого года на своем автомобиле ВАЗ 2107.

4 июля в селе Гусевка он похитил двух телят, 6 августа он совершил аналогичный проступок в селе Копыл, а 15 августа незаконно увез в своей машине из села Новомакарово трех телят.

Суммарный ущерб владельцам домашних животных, который незадачливый вор уже компенсировал, составил свыше 150 тысяч рублей.

В результате по сумме преступлений суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно.