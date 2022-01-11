Воронежская лыжница вновь стала призером Кубка Восточной Европы

Дарья Рогозина (слева). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В белорусском лыжно-биатлонном центре Раубичи финишировал IV этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Воронежская спортсменка Дарья Рогозина дважды завоевала бронзовую медаль.

В гонке на пять километров наша землячка показала результат 14 минут 54,9 секунды. Победу праздновала белорусская лыжница Анастасия Кириллова, опередившая Дашу на 44 секунды.

В женском масс-старте на 15 километров все решили считанные секунды. От победительницы Анне Королевой из Белоруссии Рогозину отделили 3,6 секунды, а от серебряной призерки Алисы Жамбаловой из Бурятии и того меньше – всего четыре десятые секунды.

После минувших соревнований Рогозина вышла на третье место в общем зачете Кубка Восточной Европы, впереди еще два этапа. Напомним, что лучший результат среди российских спортсменок дает право на участие в Кубке мира в следующем сезоне.

Напомним, что в ноябре прошлого года в казахском Щучинске Дарья заняла второе место в спринте.