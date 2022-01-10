Жителям Коминтерновского района Воронежа вернули отопление

Сотни горожан попали в зону отключения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дома жителей Коминтерновского района Воронежа вернулось отопление. Об этом сообщила пресс-служба воронежского филиала «Квадры». Ранее горожане пожаловались на холодные батареи и отсутствие горячей воды в многоэтажках на улице Лизюкова и проспекте Труда.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации в доме №61 по Лизюкова отопление отключили из-за повреждения трубопровода в тепловой камере. В районе дома №6/4 по проспекту Труда специалисты обнаружили поврежденный участок теплосети. Специалисты заменили три ее метра. Сейчас в дома всех попавших под ограничения воронежцев должны вернуться отопление и горячая вода.

Напомним, 26 декабря на ТЭЦ-2 произошло отключение оборудования из-за повреждения кабельной линии. И часть жителей все того же Коминтерновского района также осталась без отопления. Аварию устранили к вечеру следующего дня.