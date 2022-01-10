У каждого десятого воронежца нет друзей

Друзья есть у 91% опрошенных Фото: pixabay.com

Социологи ИОМ «Квалитас» выяснили, есть ли у воронежцев друзья. Участие в опросе приняли 600 горожан. Оказалось, что у 91% респондентов есть хотя бы один друг. Результаты стали известный 10 декабря.

Так, молодые воронежцы чаще имеют друзей, чем пожилые – 92% против 88%. Больше всего близких приятелей у представителей сферы услуг и торговли. Социологи выявили еще одну закономерность, чем больше у человека денег, тем больше у него друзей.

Не имеет близких почти каждый десятый участник опроса (9%). Причем, мужчины обходятся без компании чаще, чем женщины. Довольно редки друзья у бизнесменов и самозанятых. Реже всего обзаводятся контактами безработные.

7% респондентов могут назвать другом лишь одного человека. У большинства количество приятелей ограничено двумя-тремя (38%). Каждого четвертого окружают четверо-пятеро близких, а 29% - более пяти.

В дружбу между мужчиной и женщиной верят 70% опрошенных. Причем, у холостых друзья противоположного пола встречаются чаще, чем у женатых – 72% против 67%. Наиболее распространены такие ответы среди людей, которые состоят в гражданском браке – 79%.

У 30% респондентов нет друзей противоположного пола. Чаще всего такой ответ давали домохозяйки и безработные.