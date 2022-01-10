Воронежский «Буран» выиграл свой первый матч в 2022 году

Александр Агапов (справа) празднует забитую шайбу, оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

«Буран» открывал 2022 год игрой в Самаре с местным ЦСК ВВС. Надо сказать и «летчики», и «ураганные», несмотря на стремительные неофициальные названия своих команд, в первом периоде отнюдь не носились по ледовой площадке. Скорее, хоккейное действо в их исполнении навевало сон. Хотя больше опасных моментов создавали хозяева.

Во втором периоде игра пошла поживее, но тоже с преимуществом самарцев. Глеб Носов в воротах трудился не покладая рук. А на 34 минуте отличная контратака удалась у «Бурана». Юрий Сергиенко выкатил шайбу Александру Агапову, оставшемуся наедине с вратарем самарцев Ильей Горбуновым. Игрок «Бурана» хладнокровно обыграл голкипера ЦСК ВВС и отправил шайбу в пустые ворота – 1:0.

Самарцы после гола Агапова выгребают шайбу из ворот. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В третьем периоде «летчики», как ни старались, счет сравнять не могли. В конце игры они даже заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но добились только шайбы в пустые ворота на 59 минуте – Артему Чмыхову с убойной позиции трудно было промахнуться – 2:0.

«Буран» набрал 31 очков и расположился на 22 месте. Впереди 12 января еще одна выездная игра, на этот раз с тольяттинской «Ладой». Матч стартует в 18.00 по московскому времени.