Воронежский «Факел» возглавил бывший начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина

Станислав Сухина сменил Игоря Егорова Фото: с сайта ФК "Факел"

Начальником команды воронежского «Факела» стал Станислав Сухина. Он подписал контракт до конца сезона 2021/2022. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Факел» 10 января.

Бывший начальник команды Игорь Егоров ушел с поста 27 декабря 2021 года. Причины отставки не называются. Ранее Егоров 11 лет был судьей высшей лиги российского футбола. Команда пожелала ему удачи.

Станислав Сухина родился 16 августа 1968 года в городе Черкассы (Украина СССР). Защитник. Он выступал за команды за «Днепр» (Днепропетровск), «Авангард» (Коломна), «Сатурн» (Раменское) и «Гигант» (Воскресенск).

После окончания карьеры футболиста стал арбитром. Судья ФИФА II группы. Инспектор УЕФА. Сухина обслуживал матчи элитного дивизиона чемпионата России с 2001 по 2012 год. С февраля 2017 года по июнь 2021 был начальником команды в «Локомотиве». Вместе с московским клубом стал чемпионом России (сезон-2017/2018). С августа по ноябрь 2021 года был начальником команды в ФК «Велес».