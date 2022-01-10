Воронежский адвокат, пообещав за взятку смягчить наказание клиенту, сам попал под уголовное дело

Юриста подозревают в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летнего воронежского адвоката подозревают в мошенничестве в крупном размере. Региональный следственный комитет по материалам УФСБ по Воронежской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК 10 января.

По предварительным данным, в январе 2021 года мужчина обманул своего клиента, который попал под уголовное преследование. Он заверил, что может поспособствовать в изменении квалификации статьи на менее тяжкую. Такую помощь адвокат пообещал не только своему подзащитному, но и трем его соучастникам. За это юрист попросил 125 тыс. рублей с каждого.

При этом каких-либо возможностей повлиять на решение правоохранительных органов у адвоката не было. Деньгами, которые передали ему фигуранты, он распорядился по своему усмотрению.

- Сотрудниками СК и УФСБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального управления СК России Юрий Абуладзе.