Памятник Хою и Сталину: кого хотят увековечить воронежцы

Воронежцы хотят памятники Путину, Гордееву и Петру Первому Фото: pixabay.com

Воронежцы считают, что самой достойной личностью, кому следовало бы установить памятник в нашем городе, является лидер группы «Сектор Газа» Юрий Клинских (Хой). Таковы результаты опроса, который проводил институт изучения общественного мнения «Квалитас». Результаты опубликовали в понедельник, 10 января.

Кандидатуру Хоя поддержали 4,8% опрошенных. Вторую строчку занял Петр Первый. За установку памятника императору высказались 2,1% респондентов. Третье место поделили космонавт Константин Феоктистов, лидер СССР Иосиф Сталин и президент России Владимир Путин. Следом за ними идет бывший губернатор Воронежской области, вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев.

В общей сложности горожане назвали около сотни личностей, чьи памятники они хотели бы увидеть в Воронеже. В том числе предприниматель Илон Макс, певцы Майк Джексон и Игорь Тальков, даже бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Некоторые горожане не знают, какие памятники уже установлены в Воронеже. Они предложили увековечить память Самуила Маршака и Гавриила Троепольского.

12% респондентов считают, что достойных личностей, чьи памятники следовало бы установить, нет. Еще 43% затруднились с ответом. В исследовании участвовали 600 жителей Воронежа. Опрос проводился с 20 по 22 декабря.

Напомним, установить памятник Юрию Клинских ранее предложил общественный активист Илья Наумов. Он планировал открытие к 27 июля 2021 – ко дню рождения исполнителя. Однако из-за ряда нюансов, к примеру, отсутствие проекта и источников финансирования, обращение не рассмотрели.

Городская администрация весной прошлого года проводила свой опрос в официальной группе в соцсети. Тогда практически 87% воронежцев высказались за появление в нашем городе памятника лидеру «Сектора газа».