В Воронеже будут судить мужчину, истязавшего детей супруги

Сейчас дети живут с родным отцом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего воронежца, которого подозревают в издевательстве над пасынком и падчерицей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ России по Воронежской области в понедельник, 10 января.

Мужчина жил в квартире на улице Ростовская вместе с супругой, 2-летним ребенком, а также двумя несовершеннолетними детьми женщины: 9-летней девочкой и 11-летним мальчиком. Следователи установили, что в течение двух лет мужчина под алкоголем бил приемных детей руками и ногами, оставлял их без присмотра и еды на долгое время.

Нерадивый отчим заключен под стражу. Он признал вину только частично. Мужчина утверждает, что применял силу лишь в воспитательных целях.

- Несмотря на это, следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей и потерпевших, заключения проведенных экспертиз, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить мужчину в инкриминируемом деянии. В связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.

Дети сейчас живут с родным отцом. Ребенок обвиняемого находится в специализированном учреждении. Органы опеки направили в суд иск о лишении мужчины и матери детей родительских прав.

Отчима будут судить по статье «причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц».