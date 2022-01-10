Почти половина опрошенных воронежцев считают, что 2021 год был хуже предыдущего

Воронежцы ждут позитивных изменений в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для большинства воронежцев второй пандемийный год стал хуже, чем первый. Таковы результаты исследования ИОМ «Квалитас». Социологи выяснили, как горожане оценивают 2021. Результаты опубликовали в понедельник, 10 января.

Так, в том, что год в целом для страны прошел плохо уверены 45,8% респондентов. Больше всего пессимистов среди пожилых людей (46% от общего количества), а также людей в плохом материальном положении (62,6%).

Позитивные оценки дали 12,2% опрошенных воронежцев. Наиболее оптимистично настроены молодые люди (17,2%), а также предприниматели, которые уже научились работать в условиях пандемии (21%). 38,9% считают, что год был таким же, как и предыдущий, а 3,1% затруднились с ответом.

Индивидуальные оценки года также не сильно отличаются от показателей выше. Всего 22,3% респондентов ответили, что лично для них год был лучше предыдущего. 40,6% утверждают, что стали жить хуже. Для 36,6% ничего не изменилось, а 0,5% затруднились с ответом. Позитивные оценки подскакивают с 11% до 67% по мере улучшения материального положения.

В декабре прошлого года социологи спрашивали у воронежцев, какие прогнозы они дают на 2021 год. Теперь же сравнили ожидания и реальность. Оказалось, что в лучшее для страны тогда верили 38% опрошенных, 31% - не ждали изменений, а 25% боялись худшего.

Личных успехов планировали добиться 54% воронежцев, 14% были настроены пессимистично, а 26% полагали, что для них ничего не изменится.

В списке позитивных событий года у воронежцев на первом месте изменения в личной жизни (40%), на втором – происшествия в стране и мире (11%), городские новости набрали только 3% голосов, а спортивные всего 1%. Ничего позитивного в 2021 году не увидели 21% респондентов, еще столько же затруднились ответить.

Главными позитивными событиями горожане считают борьбу с коронавирусом, прививки, спад эпидемии. Порадовало увеличение срока действия сертификата переболевших ковидом. Среди событий медицины горожане также отмечали утверждение препарата «Золгесма» от СМА. Многие горожане счастливы просто потому, что не было войны.

Среди важных городских событий, по мнению опрошенных, отмена карантина, улучшение качества дорог, открытие парка «Орленок», постепенное восстановление разрушенного здравоохранения.

В спорте порадовали выступления фигуристов, а также чемпионаты по футболу и художественной гимнастике. Среди личных достижений горожане называли рождение детей, свадьбы, начало отношений. Многие отмечали, что год прошел хорошо, потому что никто в семье не заболел, не умер.

Больше всего переживаний доставила пандемия, связанные с ней ограничения, гибель людей, добровольно-принудительная вакцинация. Жители говорили о неблагоприятной ситуации на границах России, натянутых международных отношениях. Кроме того, респонденты жаловались на плохое лекарственное обеспечение, коррупцию и инфляцию. В шок респондентов поверг рост цен.

Среди городских проблем опрошенные называли большое количество бомжей, не оказание плановой медицинской помощи, отсутствие организованного обучения в школах, а также постоянные прорывы водопроводных сетей.

Самыми страшными событиями в личной жизни стали смерть близких, болезни, сокращение дохода, потеря работы и развод.

Впрочем, воронежцы ждут позитивных изменений в 2022 году. 36,4% - ожидают, что новый год будет лучше предыдущего, 31,8 – настроены пессимистично.