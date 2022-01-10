Полиция ищет свидетелей ограбления в Железнодорожном районе Воронежа

Очевидцами могли стать владельцы двух автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже полиция разыскивает очевидцев преступления, произошедшего в Железнодорожном районе. Неизвестные похитили имущество организации. Ориентировочно это произошло с 12 по 14 августа 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 10 января.

Как отметили в ведомстве, возможными очевидцами могут быть пользователи автомобилей ВАЗ-2114 и «Киа Оптима», которые в указанные даты находились в районе остановки общественного транспорта «Культурный центр Октябрь».

Полиция просит владельцев авто позвонить по телефонам дежурной части: (473) 251-12-16, (473) 277-98-07.