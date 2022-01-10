На Нововоронежской АЭС подвели итоги первого года реализации проекта «Эффективный регион»

Фото Ольги Мартыновой.

Об этом на заседании рабочей группы проекта «Эффективный регион» заявила начальник отдела развития Производственной системы Росатома (ПСР) Нововоронежской АЭС Ирина Колягина.

«Главное отличие реализованных нами проектов – их социальная направленность. Восемь кураторов от Нововоронежской АЭС окунулись в совсем другую жизнь, столкнулись с другими проблемами. В ходе работы они развили новые компетенции: приходилось и находить компромиссы, и преодолевать сопротивление, и бороться с высокой степенью формализованности всех процессов. Но в результате наша команда принесла реальную пользу региону. Работа продолжится и в 2022 году», - подчеркнула Ирина Анатольевна.

Так в сфере капитального ремонта сокращено время устранения некачественных работ с 50 до 30 дней. Разработано и внедряется мобильное приложение для служб строительного контроля. В рамках реализации проекта по повышению качества пассажирских перевозок, на отдельно взятом участке снижено время ожидания транспорта, оборудованы остановочные павильоны. В образовательном проекте по повышению эффективности процесса практической подготовки выпускников школ и вузов увеличено количество предприятий, вовлеченных в процесс обучения, сокращен процент нетрудоустроенных выпускников и многое другое. Высокие показатели достигнуты и по остальным направлениям деятельности.

«Я благодарю команду проекта «Эффективный регион» за то, что они на практике показали, что Нововоронежская АЭС не даром является одним из лидеров по внедрению технологий ПСР и за то, что они доказали скептикам, далеким от атомной отрасли – бережливое производство уместно и эффективно в любой деятельности», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, проект «Эффективный регион» стартовал в Воронежской области 15 декабря 2020 года. В настоящее время он реализуется Госкорпорацией «Росатом» в 22 субъектах РФ на основе концепции развертывания политики бережливого производства, применения принципов и методов «Производственной системы Росатома».

Команда Нововоронежской АЭС использует наработанные практики Росатома для улучшения работы органов государственной власти, расширения диалога с жителями региона и повышения удовлетворенности граждан предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС