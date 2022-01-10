Воронежец потерял 8 тысяч рублей при покупке билетов в цирк через сайт-дублер

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

23-летний воронежец стал жертвой мошенников, приобретя на сайте-дублере билеты в цирк. Только придя на представление, он понял, что перечислил 8 тысяч рублей аферистам. Подробности в понедельник, 10 января, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Молодой человек онлайн приобрел билеты на цирковое представление. Он ввел запрос в интернете и перешел по ссылке. Там выбрал понравившиеся места, ввел данные банковской карты и оплатил покупку. В назначенный день воронежец пришел на представление, но его не пустили. Билеты оказались фальшивыми, а сайт не настоящим.

По данному факту полиция проводит проверку. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ранее молодой человек из Борисоглебска повелся на уловку незнакомки и купил билеты в кино. Однако свидание не состоялось, а аферисты развели его на более 260 тысяч рублей.