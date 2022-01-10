В Воронеже мужчина, угрожая продавцам, забрал выручку трех магазинов и аптеки

Подозреваемого задержали Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на торговые точки. Угрожая продавцам, мужчина забрал выручку двух канцелярских магазинов, аптеки и табачного павильона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 10 января.

Первый случай произошел в конце декабря прошлого года в магазине канцтоваров на Фридриха Энгельса. Угрожая продавцу-консультанту ножом, налетчик потребовал деньги из кассы. Женщина сложила в пакет 10 тыс. рублей. Забрав наличку, мужичина скрылся.

На следующий день в полицию поступило еще одно сообщение о нападении на магазин той же сети на Московском проспекте. Ситуация была аналогичной. В этот раз подозреваемый забрал из кассы 7 тыс. рублей.

- В этот день еще два заявления о разбоях, совершенных при схожих обстоятельствах, поступили в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по городу Воронежу, - рассказали в пресс-службе Главка. - Злоумышленник ворвался в аптеку, а затем в табачный киоск и, угрожая, на этот раз предметом, похожим нам пистолет, потребовал от сотрудниц наличность из кассы.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев. Удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья.

Мужчину задержали на улице Гродненская рядом с домом его знакомой. Он уже дал признательные показания. Сейчас подозреваемый находится под стражей. По факту возбудили уголовные дела по статье «Разбой».