В Воронежской области за сутки ковид победили 1 217 человек

С начала пандемии болезнь победили 164 596 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежская область стала второй в стране по количеству вылечившихся от ковида. За сутки с вирусом справились 1 217 человек. Такие данные привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией 10 января. На первом месте находится Москва – 2 097 человек. В общей сложности в нашем регионе с начала пандемии болезнь победили 164 596 человек.

Напомним, на утро понедельника от коронавирусной инфекции умерли 9 человек. За день было 30 смертельных случаев. По этом показателю регион делит 27-29 мест с Астраханской и Омской областями. В целом с начала пандемии умерло 7 082 жителя региона.