С начала года в Воронежской области из-за гололеда пострадали 1749 человек

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Капризы погоды начала января не прошли даром для жителей Воронежской области. По данным регионального департамента здравоохранения за период с 31 декабря по 9 января в травмпункты обратились 1749 жителей, получивших травмы из-за гололеда. Большинству пациентов оказали первую помощь и отпустили домой. В больницы на лечение попали 190 человек.

В течение праздничных дней зарегистрировано девять случаев обморожений и два случая переохлаждений.

Всего в праздничные каникулы при различных обстоятельствах травмировались 4412 человек, из них 2804 – в Воронеже.