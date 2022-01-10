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Общество10 января 2022 8:58

В Воронеже в праздники Росгвардия 93 раза выезжала по сигналу «Тревога»

Во время новогодних каникул участились хищения в торговых центрах
Евгения ФРОЛОВА
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Фото предоставлено Росгвардией по Воронежской области

Фото предоставлено Росгвардией по Воронежской области

В Воронеже во время новогодних праздников сотрудники вневедомственной охраны задержали 7 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также 20 человек, подозреваемых в совершении административных преступлений. Об этом сообщили 10 января в пресс-службе региональной Росгвардии.

Там отметили, что наиболее распространены были хищения в торговых центрах. В областном центре росгвардейцы совершили 93 выезда по тревожно-вызывной сигнализации. Большинство из них были с сетевых гипермаркетов.

Так, накануне вечером в одном из магазинов Россиши 21-летняя девушка устроила погром. Жительница поселка Начало разбила несколько бутылок с алкоголем на общую стоимость более 5 тысяч рублей. Росгвардейцы задержали хулиганку и передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.