Александр Сысоев ушел с поста главы лесного хозяйства Воронежской области

Руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Сысоев сразу после новогодних праздников покинул пост. Об этом сообщили в правительстве региона 10 января.

Указ об освобождении подписал губернатор Александр Гусев. В пресс-службе правительства уточнили, что господин Сысоев «увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе».

Кто заменит его на посту главы лесного хозяйства региона, пока неизвестно.

Напомним, Александр Сысоев был назначен руководителем управления в октябре 2018 года. До этого в течение более семи лет, с 2011 года, руководил Главным управлением МВД России по Воронежской области.