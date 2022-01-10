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Общество10 января 2022 8:21

Александр Сысоев ушел с поста главы лесного хозяйства Воронежской области

Он написал заявление по собственному желанию
Евгения ФРОЛОВА
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Руководитель управления лесного хозяйства Воронежской области Александр Сысоев сразу после новогодних праздников покинул пост. Об этом сообщили в правительстве региона 10 января.

Указ об освобождении подписал губернатор Александр Гусев. В пресс-службе правительства уточнили, что господин Сысоев «увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе».

Кто заменит его на посту главы лесного хозяйства региона, пока неизвестно.

Напомним, Александр Сысоев был назначен руководителем управления в октябре 2018 года. До этого в течение более семи лет, с 2011 года, руководил Главным управлением МВД России по Воронежской области.