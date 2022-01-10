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Происшествия10 января 2022 7:43

Продажа наркотиков довела 18-летнюю девушку до воронежской колонии

Ее поймали при передаче свертка с наркотическим веществом мужчине
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Семилукском районе осудили 18-летнюю девушку за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). На момент совершения преступления она еще была несовершеннолетней. Об этом рассказали в следственном управлении СКР по Воронежской области 10 января.

Как установил суд, 12 мая девушка в селе Перлевка передала мужчине полимерный сверток с находящимся внутри веществом. Как показала химическая судэкспертиза, оно относится к наркотическим средствам. Его масса составила значительный размер.

На предварительном следствии она признала вину. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.