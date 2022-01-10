В Воронежской области в аварии с четырьмя машинами ранены женщины и 5-летняя девочка

Машины после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 9 января, в 21.45 на 638 километре трассы «Дон» в Бобровском районе случилась крупная авария. Водитель «БМВ Х5», 35-летний житель Краснодарского края, врезался в ехавшую впереди «Шкоду-Октавию», за рулем которой был 67-летний мужчина. «БМВ» откинуло на правую полосу. Немецкая иномарка врезалась в «Тойоту-Камри», которой управлял 29-летний житель Кабардино-Балкарии. Японская машина ударила «Ладу-Весту», которой рулил 32-летний мужчина из Карачаево-Черкессии.

В аварии пострадали только пассажиры «Шкоды». 33-летняя женщина и 5-летняя девочка, видимо, ехавшие на задних сидениях чешского автомобиля, попали в больницу.

"БМВ" полетала по дороге, но повреждена не так уж сильно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 9 января в Воронежской области случилось 76 ДТП, из них 59 – в Воронеже, 11 – на дорогах в районах, 6 - на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы шесть человек. Задержаны 15 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.