Воронежские скалолазы завоевали третью медаль на домашнем Рождественском турнире

Кирилл Нечипоренко почти на вершине. Фото: cspsk-vrn.ru

Третья медаль в активе юных воронежских скалолазов на домашнем Рождественском турнире! Ее завоевал Кирилл Нечипоренко в категории юниоров, где выступали спортсмены 18-19 лет.

Квалификацию Кирилл завершил с восьмым временем. В первом забеге финальной части он показал время 7,232 секунды, а его соперник Артем Каменских из Ханты-Мансийского автономного округа сорвался с трассы. В четвертьфинале Нечипоренко встретился с товарищем по команде Ильей Демидовым и уверенно опередил его почти на две секунды.

А вот в полуфинале Кирилл бежал с будущим чемпионом турнира Егором Уткиным из Челябинска. Этот этап получился самым быстрым у нашего спортсмена. Он показал время 6,955 секунды. Однако соперник финишировал на 0,5 быстрее Кирилла и вышел в финал. А Нечипоренко предстояло бороться за бронзу. Здесь он показал время хуже, чем в полуфинале, но для победы в забеге этого оказалось вполне достаточно. Его результат 7,076 секунды, а у соперника — Данилы Сизова из Пермского края — 7,105 секунды.

- На большее трудно было рассчитывать, потому что соперники очень сильные. Они показывают результаты международного уровня. Для нашего же спортсмена это первые соревнования в категории «юниоры» — он только в нее перешел. Поэтому результат хороший, — прокомментировал выступлении Кирилла главный тренер сборной Воронежской области по скалолазанию Владимир Маламид.

Это уже вторая медаль воронежцев в дисциплине «скорость», первую завоевала Виктория Шумейко — она стала третьей среди девушек 10-13 лет. Еще одну медаль в дисциплине «трудность» завоевал Андрей Чурилов. Он занял второе место среди юношей 14-15 лет.

Завершит «Рождественский турнир» дисциплина «боулдеринг», когда спортсмены будут покорять короткие, но очень сложные трассы. Ей будут посвящены заключительные три дня соревнований.