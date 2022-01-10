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Происшествия10 января 2022 6:55

На набережной Массалитинова в Воронеже иномарка сбила женщину

Полиция выясняет обстоятельства ДТП
Евгения ФРОЛОВА
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Фото регионального главка

Фото регионального главка

В Воронеже на Набережной Массалитинова у дома №16/1 26-летняя автоледи на «Киа Рио» сбила 40-летнюю женщину. Авария произошла днем 9 января, в 12.40. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 10 января.

По предварительным данным, автомобилистка не справилась с управлением. В результате она допустила наезд на пешехода, которая шла по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.