В воронежском селе ночью сгорел жилой дом и автомобиль

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

В ночь с 9 на 10 января в селе Ливенка Павловского района загорелся жилой дом. Сообщение о ЧП спасателям поступило в 23:22. На месте работали два пожарных отделения. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону 10 января.

Частный дом вспыхнул на улице Зеленая. В результате постройка выгорела полностью, остался только кирпичный каркас. Пламя перекинулось и уничтожило припаркованную «шестерку». Пожар удалось ликвидировать в 00:04.

Спасатели в очередной раз предупреждают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования правил пожарной безопасности! Если оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «112» или «101».