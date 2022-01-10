Снежная и морозная погода ожидает воронежцев на первой рабочей неделе

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Первая рабочая неделя 2022 года встретит воронежцев морозом и снегопадом. Ночью температура воздуха будет опускаться до -10 градусов. Об этом рассказали в региональном гидрометеоцентре 9 января.

Так, в понедельник, 10 января, в Воронеже будет прохладно, а днем обещают синоптики снег. Правда, сильных морозов не прогнозируют. Днем столбики термометра опустятся до -4 градусов, ночью – до -2. Ветер будет дуть южный, со скоростью 3 м/с.

Во вторник, 11 января, ночью немного похолодает. Температура опустится до -5 градусов, днем до -4 градусов мороза, также синоптики обещают снег. Ветер изменит направление на северо-западное, 4 м/с.

Погоду на предстоящую рабочую неделю можно узнать здесь.