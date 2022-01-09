В новом рейтинге Воронеж оказался одним из самых благоустроенных мегаполисов России

Благоустроенный Воронеж или не очень, но мы его любим. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Индекс качества жизни мегаполисов России определили аналитики госкорпорации развития ВЭБ.РФ. По их версии, в Воронеже хорошее образование – 71,65 балла при средних по России 55,8. В этот показатель входят оценки лучшего вуза Воронежа, средний максимальный балл ЕГЭ зачисленных в вузы на бюджеты, количество прикладных креативных специальностей. Жители столицы Черноземья также чуть больше удовлетворены жилищными условиями, чем среднестатистический россиянин – соответственно 64,9 и 63,2 балла.

А вот по общественной жизни в Воронеже показатели уже не очень: 24,9 баллов при средних по стране 30,3. Здесь оценивали доверие общества к городу, количество социальных предприятий и количество постов на YouTube от местных блогеров.

Да и здравоохранение эксперты оценили только на 47,7 балла при 47,9 в среднем по России. Аналитиков, в частности, не удовлетворило число поликлиник и количество бюджетных денег, выделяемых на эту сферу.

Тем не менее эксперты в целом признали Воронеж одним из самых благоустроенных мегаполисов с 71,6 баллами при средних по стране 60,3.

Интересно, что прямо противоположную оценку Воронеж получил в ходе опроса аналитиков финансового университета при правительстве России. Там столицу Черноземья признали худшим областным центром ЦФО.