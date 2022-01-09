Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 15:55

В новом рейтинге Воронеж оказался одним из самых благоустроенных мегаполисов России

Что совсем не вяжется с данными опроса экспертов финансового университета при правительстве России
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Благоустроенный Воронеж или не очень, но мы его любим.

Благоустроенный Воронеж или не очень, но мы его любим.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Индекс качества жизни мегаполисов России определили аналитики госкорпорации развития ВЭБ.РФ. По их версии, в Воронеже хорошее образование – 71,65 балла при средних по России 55,8. В этот показатель входят оценки лучшего вуза Воронежа, средний максимальный балл ЕГЭ зачисленных в вузы на бюджеты, количество прикладных креативных специальностей. Жители столицы Черноземья также чуть больше удовлетворены жилищными условиями, чем среднестатистический россиянин – соответственно 64,9 и 63,2 балла.

А вот по общественной жизни в Воронеже показатели уже не очень: 24,9 баллов при средних по стране 30,3. Здесь оценивали доверие общества к городу, количество социальных предприятий и количество постов на YouTube от местных блогеров.

Да и здравоохранение эксперты оценили только на 47,7 балла при 47,9 в среднем по России. Аналитиков, в частности, не удовлетворило число поликлиник и количество бюджетных денег, выделяемых на эту сферу.

Тем не менее эксперты в целом признали Воронеж одним из самых благоустроенных мегаполисов с 71,6 баллами при средних по стране 60,3.

Интересно, что прямо противоположную оценку Воронеж получил в ходе опроса аналитиков финансового университета при правительстве России. Там столицу Черноземья признали худшим областным центром ЦФО.