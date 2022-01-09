В Воронеже на Рождество умерла легенда факультета журналистики ВГУ

Маргарита Стюфляева. Фото со страницы Владимира Тулупова ВКонтакте. Фото: другой источник.

Ушла из жизни на 91 году жизни легендарный преподаватель ВГУ Маргарита Ивановна Стюфляева. Эту трагическую новость сообщил на своей странице ВКонтакте декан факультета журналистики Владимир Тулупов.

ВГУ – альма матер Маргариты Стюфляевой. Она закончила филологическое отделение историко-филологического факультета в далеком 1954 году. До 1958 года работала учителем средней школы, затем еще четыре года – редактором Воронежского телевидения. С 1965-го до 2000 годы Маргарита Ивановна преподавала журналистику в ВГУ. Все ее ученики отзывались о ней как о строгом, но справедливом преподавателе. Маргарита Стюфляева – автор известных в стране монографий «Поэтика публицистики», «Образные ресурсы публицистики», «Человек в публицистике». Специалисты отмечали ее работы за простоту и ясность изложения материала.

Светлая память...