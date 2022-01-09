Юные воронежские скалолазы завоевали две медали на домашнем Рождественском турнире

Андрей Чурилов. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже проходит всероссийский «Рождественский турнир» по скалолазанию. На него приехали сильнейшие спортсмены в возрасте от 10 до 19 лет из 36 регионов страны — всего более 600 человек. Соревнования продлятся до 11 января.

В первом виде соревнований — лазании на трудность — серебро завоевал Андрей Чурилов, выступавший среди юношей 14-15 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Результат спортсмена — 32 перехвата. Совсем немного он уступил Евгению Жилову из Челябинской области. В финале он сделал 35 перехватов. Бронза у представителя Пермского края Дмитрий Матвеев. У него 30 перехватов.

Затем прошли соревнования в скорости. Здесь в возрастной категории 10-13 лет среди девушек на пьедестал поднялась Виктория Шумейко. В квалификации наша спортсменка показала третье время. А в финальной части борьбы она сначала оказалась быстрее Марии Силкиной из Красноярского края, пробежав трассу за 12,771 секунды. Чуть быстрее промчалась Виктория в четвертьфинале — 11,864 секунды, а вот ее соперница Ярослава Коробова из Санкт-Петербурга сорвалась с трассы.

В полуфинале Шумейко уступила будущей победительнице турнира из Пензенской области Анжеликой Лисицкой. Это дало право нашей скалолазке побороться лишь за третье место. И в забеге за бронзу Шумейко опередила Лейлу Брусованскую из Тюменской области. Результат нашей спортсменки 11,489 секунды, а время соперницы 12,450 секунды. Второй стала Милана Мельниченко из Свердловской области, пробежавшая за 13,785 секунды, а победила Анжелика Лисицкая, покорившая трассу за 11,403 секунды.

Виктория Шумейко. Фото: cspsk-vrn.ru

— Первые соревнования в сезоне среди детей очень часто приносят сюрпризы. Чурилов выступал среди подростков. Мы понимали, что он сильный, он вырос очень сильно, насколько, конечно трудно было судить. Но надеялись. Удивления нет. Очень хорошо растет парень. Дай бог, что так и будет продолжаться. Что касается Виктории Шумейко — она рассчитывала на другой результат в трудности. В итоге, немного разозлилась, ей захотелось. Так-то она не очень бегунья, но вообще в принципе хорошо лезет, поэтому у нее получилось. Я лично переживаю за трудность — там она меня удивила в плохом смысле. Но, что делать — это спорт, - прокомментировал результаты воронежских спортсменов главный тренер сборной Воронежской области по скалолазанию Владимир Маламид.