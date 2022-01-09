В Воронеже столкнулись четыре машины: ранена 18-летняя девушка

В субботу, 8 января, в 12.30 сразу четыре машины попали в ДТП у дома № 72 на улице Шишкова. Началось все с того, что 59-летний мужчина на «Хендэ Солярис», поворачивая с Беговой на Шишкова, столкнулся с ехавшим навстречу «Киа-Рио», которым рулил 38-летний водитель. А потом «Хендэ» отбросило еще на две машины.

Травмы, потребовавшие обращения за медицинской помощью, получила только 18-летняя пассажирка «Хендэ». Полицейские разбираются в причинах аварии.

Напомним, в тот же день в 11.35 у дома № 20 по Московскому проспекту «ВАЗ-2113» при развороте врезался в ехавший навстречу «БМВ-Х-3». Оба водителя в аварии не пострадали, в больницу попал 19-летний пассажир отечественной машины.