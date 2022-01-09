Воронежские легкоатлеты завоевали две медали на «Рождественских стартах 2022»

Владислав Доронин совсем немного уступил спортсмену из Хабаровска. Фото: cspsk-vrn.ru

На соревнованиях «Рождественские старты 2022», прошедших 7 января в Екатеринбурге, не остались без медалей оба наших бегуна. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Владислав Доронин и Ирина Баулина бежали дистанцию 300 метров. Влад выступил получше. Доронин считается одним из сильнейших российских спринтеров. И совсем не случайно, что он финишировал вторым, показав время 34,09 секунды. Чуть быстрее Доронина оказался спортсмен из Хабаровска Александр Николаев — 33,68 секунды.

А Ирина Баулина завоевала бронзу. Она пробежала дистанцию за 38,06 секунды. Второе место у спортсменки из Санкт-Петербурга Веры Филатовой — 37,95 секунды, а первое у мастера спорта международного класса, выступающей за Тулу и Москву, Екатерины Реньжиной — 37,40. Кстати, Ирина Баулина является действующей чемпионкой страны в барьерном беге.

— На этих стартах собираются сильнейшие спортсмены со всей страны. Ирина Баулина улучшила на этих соревнованиях свой личный рекорд. Это хороший результат, поскольку она все-таки специализируется в барьерном беге, а здесь был «гладкий». Владислав Доронин три месяца работал под большой нагрузкой, а потому второе место - это высокий и многообещающий результат. К тому же, это его первый старт в зимнем сезоне. Но конечно самое главное для спортсменов это выступления летом — мы готовимся к ним, — рассказал главный тренер Воронежской области по легкой атлетике Андрей Бабкин.