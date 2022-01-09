В Воронеже вор «помог» бабушке, утащив ее чемодан

Задержанный вор признал свою вину. Фото: из архива «КП»

73-летняя жительница улицы Богатырской Железнодорожного района около четырех часов дня 29 декабря выходила из квартиры. Она выставила за дверь чемодан с вещами и деньгами. Мимо проходил незнакомец. Он схватил чемодан и убежал.

- Оперативники на днях установили личность вора и задержали его. В отделе полиции 45-летний воронежец признал свою вину. Он рассказал, что 10 тысяч рублей, найденные в чемодане, уже потратил. Ну а вещи, лежавшие в нем, вернули пожилой женщине. Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.