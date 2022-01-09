Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 января 2022 10:09

В Воронеже вор «помог» бабушке, утащив ее чемодан

Кража случилась в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержанный вор признал свою вину.

Задержанный вор признал свою вину.

Фото: из архива «КП»

73-летняя жительница улицы Богатырской Железнодорожного района около четырех часов дня 29 декабря выходила из квартиры. Она выставила за дверь чемодан с вещами и деньгами. Мимо проходил незнакомец. Он схватил чемодан и убежал.

- Оперативники на днях установили личность вора и задержали его. В отделе полиции 45-летний воронежец признал свою вину. Он рассказал, что 10 тысяч рублей, найденные в чемодане, уже потратил. Ну а вещи, лежавшие в нем, вернули пожилой женщине. Возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ «Кража», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.