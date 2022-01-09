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Общество9 января 2022 9:43

Воронежская область вышла на третье место в России по числу выздоровевших от ковида за сутки

Наш регион обогнал даже Подмосковье
Юрий КОЗЛОВ
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Отрицательные тесты на ковид радуют все больше жителей Воронежской области.

Отрицательные тесты на ковид радуют все больше жителей Воронежской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области на утро воскресенья, 9 января, избавились от ковида еще 1198 человек. Такие данные приводят на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ. По количеству выздоровевших наш регион вышел на третье место в России. Больше победивших ковид только в Москве и Санкт-Петербурге. Даже в Московской области меньше.

Любопытно, что на утро субботы, 8 января, в Воронежской области выздоровевших от ковида было несколько меньше – 1112. Однако тогда мы по этому показателю эпидемиологической ситуации уступали только Москве, оставив позади не только Подмосковье, но и Санкт-Петербург.

Всего за время пандемии справились с ковидом уже более 163 тысяч жителей Воронежской области.