Воронежская область вышла на третье место в России по числу выздоровевших от ковида за сутки

Отрицательные тесты на ковид радуют все больше жителей Воронежской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области на утро воскресенья, 9 января, избавились от ковида еще 1198 человек. Такие данные приводят на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ. По количеству выздоровевших наш регион вышел на третье место в России. Больше победивших ковид только в Москве и Санкт-Петербурге. Даже в Московской области меньше.

Любопытно, что на утро субботы, 8 января, в Воронежской области выздоровевших от ковида было несколько меньше – 1112. Однако тогда мы по этому показателю эпидемиологической ситуации уступали только Москве, оставив позади не только Подмосковье, но и Санкт-Петербург.

Всего за время пандемии справились с ковидом уже более 163 тысяч жителей Воронежской области.