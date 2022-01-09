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Общество9 января 2022 9:29

Умерли от ковида еще 30 жителей Воронежской области

Это почти в три раза больше, чем на утро 8 января
Юрий КОЗЛОВ
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Еще 30 наших земляков и аппарат ИВЛ не спас.

Еще 30 наших земляков и аппарат ИВЛ не спас.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резко возросло число смертей от COVID-19 в Воронежской области. На федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ сообщили об еще 30 умерших на начало дня воскресенья, 9 января. Это четвертое место в России, хуже со смертями дела обстоят только в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Цифра шокирует по сравнению с данными на утро субботы, 8 января. Тогда, напомним, от ковида умерли 11 человек.

При этом надо учесть, что федеральные источники сообщают только о лабораторно подтвержденных случаях смертей от ковида. На самом деле их может быть и больше.

Всего с начала пандемии ковида умерли от этой страшной болезни уже 7 073 жителя Воронежской области.