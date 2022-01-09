В Воронеже на следующей неделе синоптики обещают сильные снегопады

Самое время лепить снеговиков! Фото: Иван МАКЕЕВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на большую часть предстоящей недели. Сильных холодов они не ожидают, а вот снега точно прибавится.

- Неделя после новогодних праздников будет неровной. Температура днем будет то нулевой, то опускаться до -5. Ночи тоже не ожидаются очень морозными, лишь раз столбик термометра опустится до -10. Зато практически трое суток подряд будет идти снегопад, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на понедельник, 10 января, метеорологи обещают -5 градусов и сильный снег. Днем температура повысится до нуля. Поэтому снег будет превращаться в дождь.

Во вторник, 11 января, ночью вместо юго-восточного подует северо-западный ветер. При этом погода сильно не изменится. Ночью снова ожидают снегопад и -5 градусов. Днем потеплеет до -1. Снег утихнет, станет более слабыми.

В ночь на среду, 12 января, подует северный ветер. Температура понизится до -10, снег усилится. И совсем уж метель начнется днем при -5 градусах.

В четверг, 13 января, ночью снова сменится ветер – на этот раз на юго-западный. Он принесет с собой -8 градусов. Снег будет идти, но уже мелкий. Днем синоптики ожидают порывы ветра до 13 м/c. Потеплеет до -5 градусов. Будет идти слабый снег.