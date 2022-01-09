В центре Воронежа водитель иномарки сбил пешехода

42-летнего мужчину на скорой увезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 7 января, в 19.35 у дома № 33 на улице Куколкина случилось ДТП. 38-летний воронежец, руливший «Фольксваген-Поло», ехал со стороны Кольцовской в направлении улицы Революции 1905 года. И сбил 42-летнего пешехода, шедшего впереди по проезжей части дороги. Мужчина получил травмы, потребовалась госпитализация.

Полицейские выясняют, почему пешеход находился на проезжей части и мог ли водитель вовремя его заметить и затормозить, либо объехать мужчину.

Напомним, в тот же день в 14.15 у дома № 14 по улице Плехановской 61-летний водитель маршрутки 49Б на улице Фридриха Энгельса поворачивал налево и сбил 82-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре» на зеленый свет. Пенсионерка попала в больницу.