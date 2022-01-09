Воронежская область вышла из «красной зоны» по коронавирусу

Расслабляться, в частности, находиться без масок в общественных местах рано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Составители карты распространения коронавируса в России отреагировали на заметное улучшение ситуации с ковидом в Воронежской области. Наш регион наконец-то выпал из красной, самой опасной зоны. И перешел в оранжевую. Тоже тревожную, но уже позволяющую смотреть на ситуацию с некоторым оптимизмом.

Напомним, несколько суток подряд санитарные врачи фиксируют менее 200 новых заболеваний (при том, что в октябре их число приближалось, а то и превышало 800), а число выздоровевших каждые 24 часа увеличивается от 900 до 1100 человек.

В то же время расслабляться рано. Пока неизвестно, как отразятся на ковидной ситуации новогодние каникулы. Тем более, что в России появился новый очень заразные штамм коронавируса «омикрон», который в перспективе может заметно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Воронежской области.