В Воронеже в ДТП на Московском проспекте пострадал пассажир

Фото: Денис Андреевич. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В субботу, 8 января, в 11.35 у дома № 20 на Московском проспекте случилась авария. 20-летний воронежец, руливший «ВАЗом-2113», ехал от Плехановской в сторону Беговой. На перекрестке с улицей Лидии Рябцевой он стал разворачиваться и сделал это так неудачно, что врезался во встречный «БМВ-Х-3».

Сам водитель «Лады» серьезных травм не получил. А вот его 19-летний пассажир попал в больницу. 69-летней женщине, рулившая «БМВ», госпитализация не потребовалась.

- Всего в Воронежской области 8 января случилось 79 ДТП, из них 60 – в Воронеже, 17 – на дорогах в районах области, 2 - на федеральных трассах. В двух авариях получили травмы два человека, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Задержан 21 пьяный водитель, а также 14 человек, выезжавших на встречную полосу и 10 автолюбителей, не остановившихся на красный свет.