Воронеж занял в рейтинге качества жизни последнее место в ЦФО

Воронеж эксперты финансового университета при правительстве сочли непривлекательным для жизни. А нам нравится! Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронеж стал последним в Центральном федеральном округе по качеству жизни. Такие результаты опроса опубликовали эксперты финансового университета при правительстве России.

Исследование проводили в 75 городах нашей страны с населением более 250 тысяч человек. Оценивали их по нескольким параметрам: состояние образования, медицины, транспорта, сферы ЖКХ, общей инфраструктуры, безопасности, условиям для бизнесменов и желанию людей уехать жить в другое место.

Рейтинг в ЦФО возглавила, понятное дело, Москва. Вторым стал Владимир, третьим – Тула. Среди наших соседей по Черноземью Белгород занял пятое место, Липецк – восьмое, Курск – 12-е, Тамбов – 15-е. Воронеж – на последнем 17-м. И лишь 66-й среди всех 75 городов, где проводили опрос.